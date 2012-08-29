Янукович: одне з основних економічних завдань України - шукати нові ринки збуту

Наразі одне з основних економічних завдань, що, як і раніше, стоять перед Україною - це шукати нові ринки збуту вітчизняної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович сьогодні на міні-брифінгу в Донецьку.

«Україна має свою структуру економіки. Вона експортно орієнтована, і для нас дуже велике значення має, як ми знаходимо наші ринки збуту. Тому завдання, яке ми поставили ще в 2010 році: перше - як мінімум, не втратити ринки збуту і друге - шукати нові ринки збуту», - сказав глава держави.

При цьому він зазначив, що ці нові ринки збуту «там, де зростає економіка - це азіатські країни, це країни тихоокеанського узбережжя тощо».

В.Янукович зазначив, що всі зовнішні відомства України працюють сьогодні над цим завданням. «Тому ми працюємо над цим питанням, ми шукаємо партнерів, які сьогодні споживали б українську продукцію. Це постійне завдання нашим зовнішнім відомствам», - наголосив Президент. Він нагадав, що «і на самому початку роботи нашої команди ми сказали, що наша зовнішня політика повинна мати ознаки економізації. Не просто дипломатія, знаєте, а істотна допомога нашим національним виробникам, нашому бізнесу в роботі на зовнішніх ринках».