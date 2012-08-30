Куплений росіянами Краматорський феросплавний завод "стоїть"

Задування печі з виробництва доменного феромарганцю на ТОВ «Краматорський феросплавний завод» (КФЗ) відбудеться не раніше вересня 2013 року. Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор КФЗ Юрій Лобода.

За його словами, зараз на підприємстві йде відновлення та модернізація виробничих потужностей. «Виробничий майданчик дістався нам у дуже поганому стані. Мені зараз важко говорити про конкретні терміни початку роботи підприємства, це залежатиме від обсягів і строків фінансування відновлення виробництва, але, найіморніше, задування печі відбудеться не раніше вересня 2013 року. Приблизно через три місяці після цього ми зможемо вийти на виплавлення 14 тис. тонн доменного феромарганцю на місяць, що становитиме 168 тис. тонн на рік», - сказав Ю.Лобода.

Водночас він зазначив, що терміни запуску заводу та обсяги його виробництва залежатимуть від ситуації на ринку феросплавів. «Якщо до моменту завершення відновлювальних робіт попит на нашу продукцію буде провальним, акціонери можуть перенести запуск підприємства на пізніший термін», - додав гендиректор КФЗ.

Він також підкреслив, що завод не буде відчувати проблем з високою вартістю електроенергії, з якими зіштовхуються великі українські виробники феросплавів. «У собівартості нашої продукції ціна електроенергії дорівнює нулю, оскільки для виплавлення феросплавів ми використовуємо не електросталеплавильні печі, а доменний метод, основним енергоносієм при цьому є кокс. На Краматорському заводі ми плануємо застосувати технології виробництва низьковуглецевого феромарганцю, відпрацьовані на Саткінському чавуноплавильному заводі (ЗАТ «СЧПЗ» Челябінська обл., РФ), заступником гендиректора якого я раніше був», - уточнив Ю.Лобода.

Відповідаючи на питання про джерела сировини для КФЗ, Ю.Лобода повідомив, що марганцева руда буде поставлятися на завод з Південної Африки і Казахстану, також як і на СЧПЗ, а не з українських марганцевих ГЗК.

Коментуючи інформацію ЗМІ про продаж КФЗ російським інвесторам, Ю.Лобода сказав, що йому нічого не відомо про зміну акціонерів підприємства. «Я сам росіянин, але не володію інформацією про продаж підприємства російським інвесторам. Нашим акціонером, як і раніше є кіпрська компанія», - додав Ю.Лобода.

Як повідомлялося в ЗМІ, співвласник "Індустріального союзу Донбасу" (ІСД) Олег Мкртчан продав Краматорський феросплавний завод (КФЗ, Донецька область) російським інвесторам. Джерело, знайоме з умовами продажу, повідомило виданню "Комерсант-Україна", що йдеться про продаж 100% акцій КФЗ пулу російських інвесторів на чолі з Володимиром Катуніним, які раніше купили ІСД.

Довідка УНІАН. ТОВ "Краматорський феросплавний завод" та ТОВ "Краматорський металопрокатний завод" створені відповідно до плану санації ВАТ "Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева ". Засновником обох підприємств є ТОВ "Регіон", підконтрольне співвласнику ІСД Олегу Мкртчану.

КФЗ здатний виробляти 150 тис. тонн доменного феромарганцю на рік.