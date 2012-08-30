Імпорт автомобілів до України зріс на 39%

Україна за перші шість місяців поточного року імпортувала автотранспорту на суму 2,18 млрд дол., що на 39% більше аналогічного показника минулого року, сказано в повідомленні асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Серед найбільших постачальників автомобілів на український ринок лідирує Німеччина - на придбання автомобілів з цієї країни Україна витратила 437,8 млн дол. Імпорт автомобілів з Японії становив 368,7 млн дол., Російської Федерації - 210,6 млн. дол., Південної Кореї - 188,3 млн. дол. і Великобританії - 158,7 млн. дол.

За результатами шести місяців китайські виробники в структурі імпорту авто в Україну посідають 12 місце.

У «Укравтопромі» також зазначили, що експорт української автотранспорту зменшився на 15% - до 157,6 млн дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом в частині торгівлі автотранспортом за результатами першого півріччя становить 0,07.

Найбільшим зовнішнім ринком для українського автопрому за аналізований період є Російська Федерація. За шість місяців росіяни придбали українських автомобілів і автобусів на суму 142,5 млн. дол. США, що становило більше 90% надходжень від автомобільного експорту України за цей період.