Призупинено обмеження на імпорт в Україну деяких видів труб

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ухвалила рішення тимчасово припинити обмеження на імпорт до України окремих видів сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб.

Про це йдеться в повідомленні Комісії, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Як зазначається в повідомленні, Комісія встановила, що в рамках реалізації проектів з видобутку вуглеводнів, які реалізуються в паливно-енергетичному комплексі України, виникла необхідність ввезення окремих видів труб, виробництво яких в Україні не має відповідної сертифікації згідно з міжнародними стандартами.

Обмеження на імпорт знімаються щодо сталевих безшовних обсадних труб діаметром 250,83 мм і 339,73 мм, а також насосно-компресорних труб діаметром 177,8 і 114,3 мм. Комісія наголошує, що тимчасове припинення обмежень на ввезення до України цих видів труб не позначиться на діяльності вітчизняних трубних підприємств.

Рішення комісії набуває чинності з 1 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2011 року міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила квотування імпорту сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб діаметром не більш як 406,4 мм на 3 роки до жовтня 2014 року.