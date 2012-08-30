Президент 11 вересня проведе нараду з питань підтримки реального сектору економіки

11 вересня під головуванням Президента України Віктора Януковича у Дніпропетровську відбудеться розширена нарада з питань державної підтримки реального сектору економіки та реалізації проактивної політики зайнятості населення.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказала на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«Реальний сектор економіки - це основна база й основний потенціал для збереження робочих місць та збільшення їх кількості», - сказала І.Акімова, зауваживши, що йдеться зокрема про покращення умов праці, підвищення кваліфікації робітників - і відповідно, вищий рівень оплати їх праці.

Окрему увагу на нараді буде приділено кредитуванню реального сектору. «Тема кредитування має пряме відношення до можливостей розвитку нашого реального сектору. Тому проблеми, що з нею пов’язані, також знайдуть відображення на нараді 11 вересня», - сказала перший заступник глави АП.

За її словами, учасники наради обговорять теми залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для більшої концентрації високотехнологічних виробництв в Україні, розробки вітчизняними науковцями сучасних технологій, організації нових виробництв та створення робочих місць, підтримки експортоорієнтованих галузей тощо.

Значну увагу, додала вона, буде приділено питанню якості професійної освіти в Україні. «Що повинно змінюватися в професійній освіті – як у середній технічній, так і у вищій, аби ця система могла краще відповідати вимогам ринку праці і в найближчому майбутньому, і в подальшій перспективі», - зауважила І.Акімова.

За її словами, учасники наради також обговорять роботу контролюючих органів держави - зокрема в контексті затримки в імплементації законодавства, яке стосується питань дерегуляції економіки та спрощення процедур землевідведення.

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