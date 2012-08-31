Росія не зробила винятку для України щодо утилізаційного збору з автомобілів

Москва. Уряд РФ встановив порядок стягування утилізаційного збору з автомобілів, в якому не передбачені якісь винятки для транспортних засобів, вироблених в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну постанову «Про утилізаційний збір щодо колісних транспортних засобів» підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Документ набуає чинності з 1 вересня.

Зокрема, Д.Медведєв затвердив правила стягування, обчислення і сплати утилізаційного збору щодо колісних транспортних засобів, а також повернення сплачених сум цього збору.

У документі окремо прописані правила умов, при дотриманні яких утилізаційний збір не сплачується відносно колісних транспортних засобів, які ввозяться в Російську Федерацію з територій держав - членів Митного союзу і мають статус товарів Митного союзу.

Окрім цього визначені правила прийняття організаціями - виробниками колісних транспортних засобів зобов'язання забезпечити подальше безпечне поводження з відходами, що утворилися в результаті втрати вказаними транспортними засобами своїх споживчих властивостей, а також перелік видів і категорій колісних транспортних засобів, відносно яких сплачується утилізаційний збір, а також розмірів утилізаційного збору;

Також затверджений перелік видів і категорій колісних транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 і більше років, які не призначені для комерційних перевезень пасажирів і вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і раму (за наявності), збережені або відреставровані до оригінального стану і відносно яких утилізаційний збір не сплачується;

Д.Медведєв доручив міністерству промисловості і торгівлі Російської Федерації забезпечити ведення реєстру організацій - виробників колісних транспортних засобів, які прийняли зобов'язання забезпечити подальше безпечне поводження з відходами, що утворилися в результаті втрати вказаними транспортними засобами своїх споживчих властивостей, і які подали до 1 жовтня 2012 р. письмові заявки про взяття на себе вказаних зобов'язань, а також включення організацій - виробників колісних транспортних засобів в реєстр з дня подачі заявок.

Стягування утилізаційного збору здійснюватиме Федеральна митна служба. Сплата утилізаційного збору здійснюється платником у російських рублях окремими розрахунковими документами за відповідним кодом бюджетної класифікації на рахунок Федерального казначейства.

Після перевірки правильності обчислення утилізаційного збору і його надходження за відповідним кодом бюджетної класифікації на рахунок Федерального казначейства митний орган проставляє в бланк паспорта транспортного засобу позначку про сплату утилізаційного збору або про підставу його несплати для подальшої видачі паспорта відповідно до законодавства Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня заступник начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФМС Росії Рустам Хакімов не виключив, що для автомобілів з України можуть бути запроваджені пільги при сплаті утилізаційного збору.

«Постановою уряду РФ може бути введений виняток або якийсь пільговий коефіцієнт, зробивши цей збір меншим для українських транспортних засобів», - сказав Р.Хакімов.

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