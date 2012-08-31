Данилишин: утилізаційний збір – натяк Україні на необхідність вступати до МС

Брак преференцій для України щодо дії в Росії утилізаційного збору на автомобілі можна розцінити, як натяк на необхідність вступати до Митного Союзу, і показує, що Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД є формальним документом, вважає екс-міністр економіки України Богдан Данилишин.

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Введення Росією утилізаційного збору на автомобілі, за відсутності преференцій для української сторони, показало, що Договір про ЗВТ із СНД, як і з Росією, є черговою формальністю. До речі, для країн-членів Митного Союзу утилізаційний збір не передбачений ... Це можна розцінювати також як черговий натяк на необхідність вступу України до Митного Союзу, тоді й проблем буде менше», - вважає Б.Данилишин.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія вводить утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

У четвер, 30 серпня, в інтерв'ю «5 каналу» прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що він переконаний, що запровадження Росією утилізаційного збору на автомобілі не торкнеться України.

«Я думаю, що стосовно України такий збір не буде запроваджено», - сказав М.Азаров.

За його словами, у разі запровадження росіянами такого збору, Україна буде вимушена вдатися до кроків у відповідь, що призведе до значного подорожчання продукції російського автопрому на вітчизняному ринку.

Прем'єр-міністр також висловив надію на те, що в цьому питанні з РФ буде знайдено компромісне рішення.

При цьому у п'ятницю, 31 серпня, прес-служба уряду РФ повідомила, що російський уряд встановив порядок стягнення утилізаційного збору з автомобілів, у якому не передбачені якісь виключення для транспортних засобів, вироблених в Україні. Відповідну постанову «Про утилізаційний збір стосовно колісних транспортних засобів» підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Документ набирає чинності з 1 вересня.

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Довідка УНІАН.18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала цей договір. Україна стала третьою, після Росії та Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

28 серпня міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов заявив, що Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.