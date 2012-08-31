«АвтоКрАЗ» прогнозує зменшення експорту вантажівок до Росії

ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) прогнозує зменшення експорту вантажівок до Росії через введення цією країною утилізаційного збору на автомобілі.

Як повідомив журналістам директор торгового дому «АвтоКрАЗ» Микола Ляпун, у зв'язку з введенням Росією утилізаційного збору українські вантажівки в середньому подорожчають на 30% або 600 тис. рублів.

За його словами, таке подорожчання є істотним і зробить КрАЗ на російському ринку абсолютно неконкурентоспроможним.

«До 600 тис. рублів подорожчання автомобіля це істотно. І ми перестанемо конкурувати з «Камазом», «МАЗом», «Уралом», - сказав Н.Ляпун.

Він також зазначив, що у зв'язку з введенням утилізаційного збору обсяг замовлень на підприємстві на вересень впав удвічі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2012 утилізаційний збір буде сплачуватися за кожен транспортний засіб - як ввезений до Росії, так і вироблене на її території.

На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

Прем'єр-міністр Микола Азаров висловив переконання, що введення Росією збору на утилізацію автомобілів не торкнеться України.