АвтоКрАЗ у вересні презентує новий автомобіль-зерновоз

ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл) 6 вересня в Києві на агропромисловій виставці презентує новий автомобіль-зерновоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор торгового дому «АвтоКрАЗ» Микола Ляпун.

«Ми зерновози не виробляли. Зараз проходить його акредитація. 6 вересня презентуємо. Найголовніша його перевага - він може перевозити обсяги до 40 кубів. Це максимальна кількість вантажу. У нього економний двигун і кабіна Renault. Він вище рівня КамАЗа і МАЗа. Я думаю нам вдасться з ним увійти на ринок і забезпечити його реалізацію », - сказав Н.Ляпун.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2011 році збільшило промвиробництво на 7%, виробивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.