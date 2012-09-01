У доці Ізмаїльського судоремонтного заводу сталася пожежа: дві людини загинули

31 серпня о 14.20 у доці Ізмаїльського судоремонтного заводу під час ремонтних робіт на суховантажі JUL виникла пожежа, внаслідок якої двоє осіб загинуло і ще двоє постраждало.

Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих у легкому стані госпіталізовано у Дунайську басейну лікарню.

Вогнем знищено надбудову суховантажа на площі 400 кв. м.

О 19.00 підрозділами МНС та пожежним катером Ізмаїльського порту пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.