Міноборони спростовує інформацію ЗМІ, що Саламатін ввів в оману Януковича

Міністерство оборони України спростовує інформацію ЗМІ про те, що міністр оборони Дмитро Саламатін ввів в оману Президента Віктора Януковича стосовно контрактів на поставку до Іраку військової техніки.

Про це йдеться у переданому УНІАН Департаментом преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України повідомленні «у відповідь на брудну кампанію, що розгорнулась у засобах масової інформації з дискредитації міністра оборони України Дмитра Саламатіна».

9 серпня 2012 року відбулася зустріч міністра оборони України Д.Саламатіна з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ірак в Україні Шоршем Халідом Саідом.

За повідомленням директора Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Віктора Смирнова, який був присутній на цій зустрічі, Ш.Х.Саід поінформував міністра оборони про те, що “хмари над контрактом між Іраком та Україною на поставку БТР розвіялись”.

За словами В.Смирнова, під час зустрічі українську сторону було поінформовано, що прем’єр-міністр Іраку Нурі аль Малікі видав відповідний урядовий документ на виконання іракською стороною контракту.

“Під час зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ірак в Україні Шорш Халід Саід висловив також стурбованість тим, що чергова партія БТР у кількості 62 штук, які є невід’ємною частиною працюючого на сьогоднішній день контракту та вже які прийняті іракською стороною, знаходиться в порту Одеси і з невідомих причин не відправляється іракській стороні”, – заявив В.Смирнов.

За його словами, загалом зустріч відбулась в теплій та дружній атмосфері, і сторони знайшли взаєморозуміння з усіх питань, що обговорювались.

Довідка УНІАН. 1 вересня видання ZN.UA у публікації під назвою «Саламатін врятувався від гніву Януковича, придумавши неіснуючий збройовий контракт з Іраком» написало, що Д.Саламатін в листі від 9 серпня відрапортував Президенту про врегулювання ситуації навколо зірваного контракту на поставки до Іраку військової техніки. Д.Саламатін повідомив Президенту, що з прем'єр-міністром Іраку досягнуто домовленості про продовження контракту.

Разом з тим ZN.UA, пославшись на документи, які є у розпорядженні видання, стверджує, що жодних домовленостей з іракським прем'єром досягнуто не було.

«Меморандум про взаєморозуміння» між Україною та Іраком підписав один з чиновників військового відомства. «І то цей меморандум датований 16 серпня, хоча Саламатін письмово доповів Президенту про «успіхи» на іракському напрямку тижнем раніше, 9 серпня. І щоб лише продовжити розмову з Україною, меморандум вимагає надання Іраку банківських гарантій і гарантій уряду України не пізніше 23 серпня цього року. ZN.UA достеменно відомо, що в зазначений термін ніхто ніяких гарантій Іраку з України не надіслав», - писало видання.