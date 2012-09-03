Уряд 5 вересня розгляне законопроект про запровадження утилізаційного збору Україною

Міністерство екології та природних ресурсів має розробити законопроект про запровадження утилізаційного збору на імпортні автомобілі для розгляду на наступному засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться 5 вересня.

Як повідомив УНІАН міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, таке доручення його відомству було дано на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

«Ухвалено рішення розробити (законопроект – УНІАН) і вжити адекватні заходи. На наступному Кабміні я доповідатиму проект», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, із 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що «уряд розгляне питання про запровадження аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які розповсюджується дія утилізаційного збору в Росії», підкресливши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».

При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.