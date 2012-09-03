Виробництво прокату в Україні за січень-серпень впало на 7%, сталі - на 5%

В Україні за оперативними даними за січень-серпень 2012 р. виробництво прокату скоротилося проти аналогічного періоду 2011 р на 7%, виробництво сталі - на 5%. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За 8 місяців п.р. метпідприємства виробили 19,681 млн тонн загального прокату, що на 7% або на 1,537 млн тонн менше, ніж за 8 місяців 2011 р.

Виробництво сталі за вказаний період знизилося на 5% (на 1,142 млн тонн) - до 22,010 млн тонн.

Виробництво чавуну за січень-серпень ц.р. скоротилося відносно січня-серпня 2011 р. незначно - на 25 тис. тонн - до 19,083 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилося на 27% або на 50 тис. тонн - до 137 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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Виробництво основних видів залізорудної сировини виросло на 1-5%

В Україні за оперативними даними за січень-серпень 2012 виробництво основних видів залізорудної сировини зросло проти аналогічного періоду 2011 р. на 1-5%, повідомили УНІАН в асоціації металургійних підприємств «Металургпром».

Обсяги виробництва залізної руди за 8 місяців п.р. зросли на 1%, або на 791 тис. тонн - до 53,569 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 2%, або на 808 тис. тонн, - до 44,370 млн тонн.

Виробництво агломерату виросло на 3% (на 860 тис. тонн) - до 28,705 млн тонн. Виробництво окатишів за січень-серпень збільшилося на 5%, або 743 тис. тонн, - до 15,341 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2011 р. обсяги виробництва залізної руди в Україні зросли на 3% - до 79,546 млн тонн, залізорудного концентрату - на 3% - до 65,91 млн тонн. Виробництво агломерату виросло на 6% - до 42,018 млн тонн, окатишів - на 213 тис. тонн - до 22,355 млн тонн. Обсяги експорту залізорудної сировини становилили 34,557 млн тонн, що на 4,7% більше, ніж за 2010 рік.