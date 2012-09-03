Виробництво сталевих труб в Україні за 8 місяців скоротилося на 5%

В Україні за оперативними даними за 8 місяців 2012 р. виробництво сталевих труб скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 р. на 5% або на 78 тис. тонн - до 1,420 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Виробництво на ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» за січень-серпень 2012 м збільшилося на 17% - до 299,4 тис. тонн.

Нижньодніпровський трубний завод наростив виробництво на 7% - до 291,5 тис. тонн.

Дніпропетровський трубний завод скоротив виробництво на 23,4% - до 57,2 тис. тонн.

Луганський трубний завод скоротив виробництво на 20,6% - до 120,1 тис. тонн сталевих труб.

Обсяги виробництва на Новомосковському трубному заводі в січні-серпні 2012 г збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2011 р майже на 17% - до 169,5 тис. тонн.

Харцизький трубний завод за вказаний період скоротив виробництво на 26% - до 294 тис. тонн при тому, що за 5 місяців п.р. підприємство наростило випуск труб майже на 9,3% - до 270,2 тис. тонн. У серпні ХТЗ виробив усього 5,4 тис. тонн труб.

Дніпропетровський завод «Комінмет» скоротив виробництво на 2,5% - до 122,5 тис. тонн труб.

Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців п.р. виробництво сталевих труб в Україні зросло проти 5 місяців 2011 р. на 5% - до 966,9 тис. тонн.

В Україні за 2011р виробництво сталевих труб виросло відносно 2010 р. на 26% або на 454 тис. тонн - до 2,213 млн тонн.

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