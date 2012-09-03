Міноборони сформує статутний фонд «Укроборонпрому» - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 814 від 3 вересня п. р. передав Міністерству оборони України повноваження з управління коштами, передбаченими в держбюджеті для формування статутного капіталу державного концерну «Укроборонпром».

Текст постанови опублікований на інформаційному порталі уряду.

Згідно з документом, бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству економічного розвитку і торгівлі у загальному фонді державного бюджету за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" у сумі 20 млн грн, передаються Міністерству оборони.

Крім того, в постанові передбачено скорочення на 80 млн грн видатків за програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" та одночасне збільшення на цю ж суму видатків за програмою «Формування статутного фонду Державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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