«Азовсталь» за 8 місяців скоротила виробництво прокату на 22,4%

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», за оперативними даними, за 8 місяців 2012 р. виробило 2,847 млн тонн металопрокату, що на 825 тис. тонн, або на 22,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, обсяги виробництва готового прокату за вказаний період на комбінаті становили 1,645 млн тонн - на 903 тис. тонн (на 35,4%) менше, ніж за 8 місяців минулого року.

Підприємство виробило 3,172 млн тонн сталі, що на 18,3%, або на 711 тис. тонн менше показника за 8 місяців 2011 р.

Виробництво чавуну скоротилося на 17,8%, або на 596 тис. тонн - до 2,742 млн тонн.

До 1 вересня меткомбінат виробив 1,31 млн тонн агломерату - на 17 тис. тонн (на 1,3%) більше, ніж за січень-серпень 2011 року

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дають змогу виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн тонн, понад 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн в рік.

Підприємство входить до складу Групи "Метінвест".

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвеста" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 р. виробила 5,335 млн тонн прокату, що на 47 тис. тонн або на 0,9% більше, ніж у 2010 р.

За підсумками 2011 р. «Азовсталь» збільшила відносно 2010 р. чистий збиток більш ніж в 2,5 рази - до 507,5 млн грн.