«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 8 місяців збільшив виробництво прокату на 15,4%

За оперативними даними, за підсумками 8 місяців 2012 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) виробило 3,625 млн тонн металопрокату, що на 484 тис. тонн (на 15,4%) більше, ніж за 8 місяців 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За інформацією об'єднання, виплавлення сталі на АМКР за січень-серпень п.р. становила 4,213 млн тонн, що на 576 тис. тонн (на 15,8%) більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Виплавлення чавуну зросло на 593 тис. тонн (на 19,1%) і становило 3,692 млн тонн. Виробництво агломерату збільшилося на 21,2%, або на 1,2 млн тонн - до 6,894 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробило 4 млн 937 тис. тонн металопрокату, що на 470 тис. тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік.

Виплавлення сталі становило 5 млн 702 тис. тонн, що на 431 тис. тонн (на 7%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавлення чавуну на меткомбінаті в 2011 році скоротилося на 426 тис. тонн (на 8%) і становило 4 млн 893 тис. тонн.

Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.