ММК ім. Ілліча за січень-серпень скоротив виробництво прокату на 12%

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча» за оперативними даними за січень-серпень 2012 виробило 3,039 млн тонн металопрокату, що на 418 тис. тонн або на 12% менше, ніж за аналогічний період 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

За даними «Металургпрому», у січні-серпні комбінат виплавив 3,584 млн тонн сталі, що на 570 тис. тонн або на 13,7% менше показника за січень-серпень 2011 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 3,070 млн тонн чавуну, що на 333 тис. тонн або на 9,7% менше, в порівнянні з результатами за січень-серпень минулого року.

До 1 вересня меткомбінат виробив 7,118 млн тонн агломерату, що на 909 тис. тонн (на 11,3%) менше, ніж за 8 місяців 2011 р.

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.