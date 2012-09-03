Алчевський меткомбінат за 8 місяців скоротив виробництво прокату на 10%

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за оперативними даними за 8 місяців 2012 р. скоротив виробництво прокату на 10%, або на 254 тис. тонн відносно аналогічного періоду 2011 р. - до 2,241 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Комбінат виплавив 2,494 млн тонн сталі, що на 27 тис. тонн менше (на 1%), ніж за результатами січня-серпня 2011 р.

За звітний період меткомбінат виробив 2,302 млн тонн чавуну, що на 18 тис. тонн (на 0,7%) більше показника за січень-серпень минулого року.

До 1 вересня комбінат виробив 3,45 млн тонн агломерату, що на 8 тис. тонн (на 0,2%) більше, ніж у січні-серпні 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Алчевський меткомбінат за 2011 р. наростив виробництво основних видів продукції на 19,3%-36%.