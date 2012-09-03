«Запоріжсталь» за 8 місяців скоротила виробництво прокату на 3%

ПАТ «Запоріжсталь», за оперативними даними, за 8 місяців 2012 р. скоротило щодо 8 місяців минулого року виробництво прокату на 3% або на 68 тис. тонн - до 2,068 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними "Металургпрому", за січень-серпень 2012 комбінат виплавив 2,499 млн тонн сталі, що на 67 тис. тонн або на 2,6% менше показника за 8 місяців 2011 р.

За звітний період «Запоріжсталь» виробила 2,131 млн тонн чавуну, що на 129 тис. тонн або на 6,4% більше в порівнянні з результатами за січень-серпень 2011 р.

До 1 вересня 2012 меткомбінат виробив 3,601 млн тонн агломерату, що на 14 тис. тонн менше, ніж за січень-серпень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь». В результаті двох етапів угоди "Метінвест" разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (в тому числі у "Метінвесту" - 49,032%, група інвесторів - 1%), а також акцій в цілій низці інших гірничо-металургійних підприємств, які раніше належали групі "Індустріал".

ПАТ «Запоріжсталь» за 2011 р збільшило щодо 2010 р. виробництво прокату на 11% - до 3,171 млн тонн, сталі - на 10,5% - до 3,813 млн тонн.

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн грн, тоді як за 2010 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 241,166 млн грн.