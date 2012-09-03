Північний ГЗК за січень-серпень збільшив виробництво залізорудного концентрату на 3,5%

ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (Північний ГЗК, м. Кривий Ріг) за січень-серпень 2012 наростило щодо 8 місяців 2011 р. виробництво залізорудного концентрату на 3,5% або на 333 тис. тонн - до 9,852 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

За вказаний період Північний ГЗК виробив 7,452 млн тонн окатишів, що на 11,8% або на 792 тис. тонн більше, ніж за 8 місяців 2011 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн.тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн.тонн окатишів.

Північний ГЗК входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».

Північний ГЗК за 2011 р наростив щодо 2010 р. виробництво залізорудного концентрату на 1,4% - до 14,424 млн тонн, окатишів - на 4,3% - до 10,331 млн тонн.

Згідно з фінансовою звітностю Північного ГЗК за 2011 рік, його чистий прибуток становив 6,249 млрд грн.