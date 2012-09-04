Єнакіївський метзавод за січень-серпень наростив виробництво прокату на 11,8%

ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» за оперативними даними за січень-серпень 2012 наростив щодо аналогічного періоду 2011 року виробництво прокату на 11,8%, або на 195 тис. тонн - до 1,841 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Підприємство виплавило 1,886 млн тонн сталі, що на 160 тис. тонн, або на 9,2% більше, ніж за січень-серпень 2011 р.

За звітний період Єнакіївський метзавод виробив 1,662 млн тонн чавуну, що на 137 тис. тонн (майже на 9%) більше показника за січень-серпень 2011 р.

На 1 вересня підприємство виробило 1,529 тис. тонн агломерату, що на 161 тис. тонн (на 11,7%) більше, ніж за січень-серпень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. У групу входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» та українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест». Єнакіївський металургійний завод за 2011 р. наростив щодо 2010 р. виробництво прокату на 6,4% - до 2,548 млн тонн.