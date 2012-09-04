Кабмін пропонує створити реєстр одержувачів держдопомоги

Кабінет Міністрів розробив проект закону, який передбачає створення реєстру відомостей про постачальників і одержувачів державної допомоги, а також її обсягів.

Відповідний законопроект «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» зареєстрований на офіційному сайті Верховної Ради.

«За відсутності ефективної системи моніторингу та контролю державна допомога нерідко створює нерівні умови здійснення підприємницької діяльності, спотворює ринкові відносини, знижує ефективність використання обмежених державних ресурсів і ефективність реалізації економічної політики держави у сфері розвитку ринкових відносин в цілому», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з документом, повноваження з проведення моніторингу, складення та ведення реєстру, складання звіту, а також здійснення контролю за впливом держдопомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю покладаються на Антимонопольний комітет України (АМКУ).

У зв'язку з можливим підписанням угоди про зону вільної торгівлі України та Європейського Союзу, Кабмін вводить поняття незначної допомоги (de minimis), сукупний розмір якої протягом трьох років не повинен перевищувати 2,5 млн грн.

Автори законопроекту вважають, що введення в Україні законодавчо закріпленого механізму контролю за впливом держдопомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю має мінімізувати її негативний вплив, сприяти створенню рівних умов діяльності суб'єктів господарювання та стимулювати розвиток малорозвинених регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня прем'єр-міністр Микола Азаров доручив профільним міністерствам негайно розробити заходи з підтримки металургії та машинобудування.

11 вересня в Дніпропетровську під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться розширена нарада з питань державної підтримки реального сектора економіки і реалізації проактивної політики зайнятості населення. Учасники наради обговорять теми залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для більшої концентрації високотехнологічних виробництв в Україні, розробки вітчизняними вченими сучасних технологій, організації нових виробництв і створення робочих місць, підтримки експортоорієнтованих галузей.