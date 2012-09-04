Нова система держдопомоги приватним компаніям підвищить їхню конкурентоспроможність в Європі - експерт

Впровадження нової системи державної допомоги компаніям приватного сектору зробить українські компанії більш конкурентоспроможними на європейському та інших світових ринках.

Таку думку УНІАН висловив адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Волков і Партнери» Роман Дрожанський, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроект «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (№ 11118 від 30 серпня 2012 року).

«Існує ймовірність значного зниження кількості розслідувань в зарубіжних країнах проти продукції, виробленої в Україні. Запропонований законопроект наблизить українське законодавство до європейських норм надання державної допомоги, що сприятиме європейській інтеграції країни», - вважає він. За його словами, запропонована система надання держдопомоги є загальноприйнятою, зокрема, в країнах ЄС.

На сьогодні, говорить Р.Дрожанський, законодавство передбачає надання держпідтримки суб'єктам, які працюють у багатьох галузях економіки, зокрема у сфері засобів масової інформації, сільському господарстві, суднобудівної промисловості, космічної галузі, книговидавничій справі і т.д.

Він також зазначив, що ризики законопроекту можуть бути пов'язані в основному з практикою застосування цього закону. «Механічне «штампування» Антимонопольним комітетом рішень державних органів нівелює дію закону», - вважає юрист. Також існує ризик певного економічного шоку для підприємств, які зараз залежать від державної підтримки. «Однак, враховуючи досить довгий період до набрання чинності закону, підприємства зможуть належним чином підготуватися до нових законодавчих реалій», - резюмує Р.Дрожанскій.

Адвокат, керівник Харківського офісу ЮФ "Ілляшев і Партнери" Олексій Христофоров також відзначає, що на сьогоднішній день чинне законодавство надає певні преференції для галузей економіки, проте єдиного нормативного акта, який визначав би універсальні правила держдопомоги підприємцям, що здійснюють діяльність у всіх галузях економіки, немає .

За його словами, новий законопроект спрямований на створення системи моніторингу та контролю за наданням держдопомоги підприємцям з метою адаптації законодавства України до вимог ЄС в контексті встановлення балансу між обсягом державної допомоги та збереженням належного рівня конкуренції, оскільки надання державної допомоги не повинно призводити до обмеження конкуренції. «Тому питання щодо ризиків у зв'язку з його можливим прийняттям передчасний», - вважає О.Христофоров. Він підкреслює, що держдопомогу повинна спрямовуватися в першу чергу на створення нових виробничих потужностей, робочих місць, впровадження нових технологій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів пропонує запровадити механізм надання державної допомоги підприємствам.

Текст відповідного законопроекту «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (№ 11118 від 30 серпня 2012 року) зареєстровано у Верховній Раді.

Документом передбачається, що повноваження з моніторингу, ведення реєстру, складання звіту, а також визначенню впливу надання держдопомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю покладаються на Антимонопольний комітет, який не є постачальником державної допомоги.

Витрати на держдопомогу підприємствам передбачаються в держбюджеті або в місцевих бюджетах.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, законопроектом також вводиться поняття незначної допомоги (de minimis), сукупний розмір якої протягом трьох років не повинен перевищувати 2,5 млн грн, що відповідає пороговому показнику в розмірі 200 тис. євро, визначеному в законодавстві Європейського Союзу та проекті Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Дія закону не поширюється на підтримку сільського господарства, обороноздатності країни і послуги суб'єктів господарювання, які забезпечують суспільні потреби, якщо застосування закону не дозволяє їм виконувати свої обов'язки.