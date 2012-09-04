Квота на імпорт обсадних і насосно-компресорних труб до України використана на 95%

Річна квота на імпорт до України сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром не більше ніж 406,4 мм використана станом на 1 вересня на 94,7%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними міністерства, всього до України з початку року було поставлено 15 тис. 871,8 тонн труб вказаного типу з передбачених квотою 16 тис. 753 тонн (залишок квоти - 881 тонна).

Зокрема, з Росії до України було імпортовано 11 тис. 900 тонн, з Австрії - 2 тис. 454 тонни, з Польщі - 1 тис. 103 тонни.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ухвалила рішення тимчасово припинити обмеження на імпорт до України окремих видів сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб.

Комісія встановила, що в рамках виконання проектів видобутку вуглеводнів, які реалізуються у паливно-енергетичному комплексі України, виникла необхідність ввезення окремих видів труб, виробництво яких в Україні не має відповідної сертифікації відповідно до міжнародних стандартів.

Обмеження на імпорт знімаються стосовно сталевих безшовних обсадних труб діаметром 250,83 мм і 339,73 мм, а також насосно-компресорних труб діаметром 177,8 і 114,3 мм. Комісія наголосила, що тимчасове припинення обмежень на ввезення до України цих видів труб не позначиться на діяльності вітчизняних трубних підприємств.

Рішення комісії набуває чинності з 1 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2011 року міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила квотування імпорту сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб діаметром не більше ніж 406,4 мм на 3 роки, до жовтня 2014 року.

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