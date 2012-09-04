Турецьким бізнесменам пропонують розвивати в Криму промислові парки

Рада міністрів Криму пропонує представникам турецького бізнесу реалізувати проекти з будівництва індустріальних промислових парків на півострові.

Як повідомляє прес-служба Радміну, така можливість обговорювалася у вівторок, 4 вересня, на зустрічі заступника голови кримського уряду Валерія Пальчука з генконсулом Турецької Республіки Хусейном Ергані в Одесі.

Так, пріоритетним названо індустріальний парк у місті Щолкіному в Ленінському районі, його площа становить 200 га, орієнтовний обсяг інвестицій – 648 млн. грн. Ще два парки планується створити у Джанкойському і Бахчисарайському районах. Площа 25 і 32 га відповідно, обсяг інвестицій - по 200 млн. грн.

В.Пальчук повідомив, що уряд Криму готовий надати турецьким бізнесменам інформацію про економічний потенціал регіонів, де планується організувати промпарки, а також сприяти у реалізації інвестпроектів. «З вашого боку ми чекаємо ефективного підходу в питанні територіального розміщення промислових зон і їх насичення», - сказав він.

За інформацією прес-служби Радміну, представники Туреччини мають намір протягом тижня відвідати кримські проммайданчики для детальнішого ознайомлення і їх технічної та економічної оцінки.