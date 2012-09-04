ДТЕК уклав контракт на постачання антрациту до Бразилії і почав його поставки до Ефіопії

«ДТЕК Трейдинг», «дочка» найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, уклав нові контракти на постачання антрациту до Бразилії та Ефіопії, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, «ДТЕК Трейдинг» уклав контракт на постачання вугілля для металургійних заводів у Бразилії, що належать найбільшій сталеливарній компанії регіону – Gerdau.

«До кінця поточного року «ДТЕК Трейдинг» відвантажить 50 тисяч тонн вугілля марки антрацит у порти південноамериканського континенту», - сказано в повідомленні.

Також з серпня поточного року компанія забезпечує поставки низьколетких марок вугілля на адресу цементного заводу, що належить компанії Ethiopian Petroleum Enterprise (Федеральна Республіка Ефіопія).

Як наголошується у повідомленні прес-служби «ДТЕК», експортний потенціал африканського ринку становить не менш ніж 300 тис. тонн вугілля.

Довідка УНІАН. ТОВ «ДТЕК Трейдинг» здійснює торгівлю вугіллям ДТЕК на зовнішніх і внутрішніх ринках вугілля, а також з генерувальними і промисловими компаніями всередині і за межами України. Вугілля, яке експортує «ДТЕК Трейдинг», споживають електростанції, коксохімічні і металургійні комбінати в Україні, а також електростанції і промислові підприємства в Туреччині, Польщі, Болгарії, Румунії.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.