Введення утилізаційного збору суперечить принципу національного режиму СОТ - експерт

Закон про введення утилізаційного збору суперечить принципу національного режиму, який є однією із засад функціонування системи СОТ.

Таку думку УНІАН висловив старший юрист АТ «Волков і Партнери» Андрій Заблоцький.

Юрист зазначив, що 22 серпня Росія офіційно стала членом СОТ і прийняла зобов'язання дотримуватися положень угод СОТ. «Одним із таких зобов'язань є дотримання національного режиму, який передбачає надання імпортованим товарам не менш сприятливого режиму порівняно з товарами, виробленими в країні. Дія режиму розповсюджується на внутрішнє оподаткування і регулювання», - пояснив він.

А.Заблоцький підкреслив, що, хоча законом і передбачається його однакове застосування до імпортованих і вироблених у Росії авто, під виняток сплачувати збір можуть підпадати лише російські компанії. «Так, одним із винятків передбачено, що збір не стягується у випадку, якщо виробник зобов'язується надалі утилізувати транспортний засіб, який втратив свої споживчі якості. Очевидно, що іноземні виробники автомобілів не можуть узяти таких зобов'язань, і тому не підпадають під дію винятків. Таким чином, закон є дискримінаційним стосовно іноземних виробників», - вважає А.Заблоцький.

Проте юрист наголосив, що запропоновані прем'єр-міністром України заходи у відповідь на російський закон можуть розглядатися як порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань. «Згідно з нормами СОТ, заходи у відповідь можуть застосовуватися країною-членом лише в одному випадку - якщо органом з розв’язання спорів було ухвалено рішення про невідповідність того чи іншого заходу нормам СОТ, а країна, яка застосувала такі заходи вчасно, не виконала вимоги про їх скасування. Таким чином, з юридичної точки зору, цей спір краще розглядати в рамках процедури розв’язання спорів СОТ, об'єднавши зусилля з іншими зацікавленими сторонами», - підсумував юрист.

А.Заблоцький також підкреслив, що занепокоєність цим законом висловив і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що «уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні стосовно товарів, на які розповсюджується дія утилізаційного збору в Росії», підкресливши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».

При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.