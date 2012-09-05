В Україні до 2014 року 90% трубних заготовок будуть вітчизняними - Азаров

У 2014 році підприємства на 90% будуть забезпечені трубними заготовками вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«У 2012 році введено в дію першу чергу виробництва колісної і трубної заготівки на металургійному заводі «Дніпросталь» у Дніпропетровську. Таким чином, вже в 2014 році очікується на 90% забезпечити необхідність українських трубних підприємств у трубній заготівці за рахунок власного виробництва і практично повністю відмовитися від її імпорту», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, «Інтерпайп» на початку серпня 2012 року представив нову назву і логотип електросталеплавильного заводу «Дніпросталь», тепер підприємство має назву «Інтерпайп Сталь».

Довідка УНІАН. «Інтерпайп Сталь» - перший металургійний завод, побудований з нуля в Україні за останні 40 років. Загальний обсяг інвестицій в будівництво – 700 млн. дол.

«Інтерпайп Сталь» є ключовим проектом для компанії «Інтерпайп», покликаним забезпечити трубне і колісне виробництво власною сталевою заготівкою. Після виходу заводу на проектну потужність в 2014 р. самозабезпеченість заготівкою виробництва безшовних труб «Інтерпайп» становитиме 90%. Потужність нового заводу становитиме 1,32 млн. тонн на рік, що зробить його найбільшим підприємством такого типу в Східній Європі.