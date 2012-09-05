Кабмін робить все для конкурентоспроможності феросплавних підприємств - Мінекономрозвитку

Уряд робить все для покращення конкурентоспроможності феросплавної підгалузі.

Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У прес-релізі наголошується, що захист інтересів вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку від проявів недобросовісної конкуренції з боку іноземних виробників експортерів здійснюється відповідно до законів України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту".

Мінекономрозвитку також нагадує, що в 2010 році проводилося спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну феросплавів незалежно від країни походження та експорту, за результатами якого Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) встановлено, що в період 2007-2009 років імпорт феросплавів в Україну не здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, які завдавали або могли завдати значної шкоди національному товаровиробнику. За підсумками розслідування було прийнято рішення від 14 грудня 2010 року № СП-248/2010/4402-29, згідно з яким спеціальне розслідування припинено без застосування спеціальних заходів.

Крім цього, підкреслює Мінекономрозвитку, в попередньому і поточному році МКМТ неодноразово розглядала заяви Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) про порушення спеціального розслідування. За результатами розгляду даних заяв комісія приймала рішення про недоцільність порушення спеціальних розслідувань, про що в установленому порядку проінформована УкрФА.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня т. р. УкрФА направила лист до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі з проханням відкрити спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю в Україну.

Як наголошується в листі УкрФА, зростання імпорту феросилікомарганцю в Україну в 2011 році, порівняно з 2010 роком, склав 144%. Як наслідок, національні виробники феросилікомарганцю були змушені (в 2011 році в порівнянні з 2010 роком) зменшити обсяги виробництва даного сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році, порівняно з 2010 роком, частка національного виробника у споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. При цьому залишки готової продукції зросли на 70%.