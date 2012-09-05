До ТОП-500 Центральної і Східної Європи увійшли 50 українських компаній

До ТОП-500 провідних компаній Центральної і Східної Європи увійшли 50 українських компаній.

Як повідомили УНІАН в міжнародній аудиторській компанії «Делойт», такі результати щорічного рейтингу, підготовленого цією компанією.

На підставі одержаних даних в аудиторській компанії зазначили, що другий рік підряд темпи зростання українських компаній значно перевищують показники компаній Центральної і Східної Європи. "Українські компанії, що увійшли до рейтингу, продовжили позитивну тенденцію 2010 року, збільшивши свої доходи в середньому на 24%. Це є дуже високим показником, порівнянні з показниками інших країн, що взяли участь в дослідженні. Для порівняння, зростання доходів 500 найбільших компаній Центральної і Східної Європи в 2011 році в середньому склало 9,8%", - зазначили в компанії.

З 50 українських компаній, що увійшли до рейтингу, 42 компанії показали збільшення доходів. Тільки в Румунії, Естонії і Болгарії частка компаній, що продемонстрували в 2011 році зростання доходів, була вищою, ніж в Україні. Приміром, зазначають в "Делойт", у сусідній Польщі чверть компаній, що увійшли до рейтингу, за підсумками року знизили рівень доходів.

У десятці найбільших компаній за підсумками роботи в 2011 році опинилися дві державні компанії - «Нафтогаз» і «Енергоринок», і металургійний холдинг "Метінвест". Завдяки зростанню доходів на 44,3%, «Метінвест» став найбільшою українською компанією, і 4-ю - в усьому регіоні Центральної і Східної Європи.

Як зазначають в "Делойт", галуззю, що найбільш динамічно зростає, в Україні в 2011 році стало промислове виробництво. Компанії цього сектору показали зростання на 34%.

Споживчий бізнес і транспорт показали зростання доходів на 24%, а компанії, що працюють у сфері енергетики і ресурсів, - на 20%.

Незважаючи на це, енергетичні компанії є лідерами за обсягом доходів - на 14 представлених у рейтингу компаній цієї галузі припадає 41% доходів всіх українських компаній.

Сектор ТМТ (телеком, медіа і технології - УНІАН) через високу конкуренцію і насиченість ринку, другий рік підряд демонструє дуже низькі результати. Через насиченість ринку компанії галузі в 2011 році знизили доходи на 1%.

У той же час, за підсумками діяльності компаній у 1-му кварталі 2012 р. в "Делойт" констатують деяке охолоджування економік регіону. "Після відновлення бізнесу протягом 2010-2011 років, темпи зростання компаній почали сповільнюватися в 2012 році", - зазначають у компанії. В середньому по регіону в 1-му кварталі 2012 року зростання доходів усіх компаній - учасників рейтингу склало 7%, а українських компаній - 11%. Представники бізнесу, опитані компанією «Делойт» у рамках підготовки рейтингу, чекають подальшого ускладнення економічної ситуації. За словами керуючого партнера «Делойт» Володимира Вахта, в 2012 році слід чекати подальшого ослаблення економіки. Але, на його думку, бізнес знаходиться в стані більшої готовності до нового витка кризи і лідери зможуть утримати свої позиції. «Бізнес став ефективнішим, обережнішим у виборі партнерів та інвестиційних проектів. Ми бачимо багато прикладів компаній, що активно використовують можливості для розвитку навіть в умовах ослабленої економіки», - зазначив В.Вахт.

У компанії також зазначили, що рейтинг ТОП-500 найбільших компаній Центральної і Східної Європи складався на базі інформації за доходами компаній за 2011 фінансовий рік. Доходи розраховувалися в євро за відповідними середніми обмінними курсами.