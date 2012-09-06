ЄК розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту сонячних панелей з Китаю

Брюссель. Єврокомісія розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту сонячних панелей з Китаю.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Розслідування стосується як імпорту сонячних панелей, так і їхніх основних складових, зокрема, фотоелементів та напівпровідників.

Згідно з повідомленням, розслідування розпочато у відповідь на скаргу європейської асоціації ProSun, яка вважає, що імпорт сонячних панелей з Китаю здійснюється за цінами нижчими, ніж ринкова вартість.

Єврокомісія зазначила, що розслідування триватиме 15 місяців.

Загальна вартість імпорту сонячних панелей та їхніх компонентів з Китаю до Європейського Союзу в 2011 році становила 21 млрд євро.