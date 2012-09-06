ЄС знизив мита на поставки безшовних труб "Інтерпайп"

Мита на імпорт безшовних труб компанії «Ітерпайп» в країни Євросоюзу знижено до 13,8%. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, 5 вересня набула чинності постанова Ради ЄС про зниження антидемпінгових мит на безшовні труби, вироблені на підприємствах компанії.

В «Інтерпайп» нагадують, що розгляд питання в Європейській Комісії, а також Європейському Суді тривав з 2006 року. У 2011 році «Інтерпайп» подав повторний запит до Європейської Комісії щодо індивідуального перегляду антидемпінгових заходів. В ході перегляду компанія довела, що маржа демпінгу значно знизилася. У червні 2012 р. Єврокомісія оголосила про зниження мит на трубну продукцію «Інтерпайп» з 25,1% до 17,7%, а у вересні 2012 року Рада ЄС опублікував рішення про їхнє зниження з 17,7% до 13,8%.

«Антидемпінгові мита на рівні 13,8% стануть сприятливим фактором для збільшення обсягів експорту трубної продукції на ринок ЄС в 2012 -2013 рр... Зниження мит дасть змогу компанії поліпшити позиції в Європі і підвищити конкурентоспроможність цінової політики в цьому регіоні. Крім цього, ми зможемо запропонувати європейським споживачам новий продукт - безшовні труби, вироблені з високоякісної заготовки електросталеплавильного комплексу «Інтерпайп Сталь», - зазначає директор «Інтерпайп» з продажу труб на країни Європи і СНД Віра Смаль.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально-інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2011 році на підприємствах компанії вироблено близько 1,1 млн. тонн трубної і колісної продукції.