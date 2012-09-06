Пожежа на заводі «Полтавахіммаш»: на місці працюють 5 пожежних машин

У Полтаві горить завод «Полтавахіммаш».

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, вогонь виник у піскоструминній камері одного з цехів підприємства.

«У камері проводили реконструкцію. Сама камера зсередини оброблена гумою. Під час проведення зварювальних робіт загорілася гума. На місці пожежі велика задимленість. Площа пожежі поки уточнюється. Знаю, що жертв немає. На місці працюють 5 пожежних машин і 30 осіб особового складу», - повідомив керівник Центру пропаганди Віталій Шкаревський.

Він також уточнив, що подробиці інциденту буде повідомлено додатково.

Довідка УНІАН. АТ "Полтавахіммаш" виготовляє технологічне обладнання для хімічної й нафтохімічної галузей, мікробіологічної, медичної та харчової промисловості для зберігання й переробки розчинів кислот, лугів, солей і харчових розчинів. Окрім емальованого обладнання, завод виготовляє ємнісне обладнання з вуглецевих, низковуглецевих і корозійних сталей для промисловості й сільського господарства: котли для комплектації вагонів-цистерн, повітрозбірники, збірники, силосні, водонапірні башти, апарати з механічним перемішуванням, газліфтні клапани.