Азаров обіцяє повернути Харківському тракторному заводу ПДВ
Уряд України найближчим часом обіцяє повернути Публічному акціонерному товариству «Харківський тракторний завод» податок на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час свого перебування на підприємстві.
«Ми вирішимо проблему з повернення ПДВ вашому підприємству», - сказав М.Азаров.
За офіційними даними, борг з ПДВ ПАТ «ХТЗ» на сьогодні становить 30 млн грн.
Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе розпочав роботу в 1931 році. На сьогоднішній день це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.
У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група ГАЗ (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці. Державний пакет акцій ВАТ «ХТЗ» на той час становив 27,3%.
У лютому 2011 року ВАТ «ХТЗ» було перейменоване на ПАТ «ХТЗ».