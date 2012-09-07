У двотижневий термін затвердять правила утилізаційного збору на імпортні авто

Міністерство екології та природних ресурсів України пропонує встановити утилізаційний збір на легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузови для транспортних засобів.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів розміщено на сайті міністерства.

Збір, згідно з документом, діятиме для всіх підприємств, установ і організацій всіх форм власності, які імпортують для вільного обігу ці транспортні засоби за кодами товарних категорій 8702, 8703, 8704, 8705 і 8707 (включаючи всі підкатегорії).

Разом з цим, до 1 жовтня пропонується скласти реєстр вітчизняних виробників цієї продукції, на яких дія збору поширюватися не буде.

Документом Міністерству екології та природних ресурсів спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі доручено затвердити в двотижневий термін мінімальний розмір збору, порядок заготівки і утилізації непридатних для використання транспортних засобів і кузовів для них і здійснення відповідного контролю.

Як повідомляв УНІАН,з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що «уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які поширюється дія утилізаційного збору в Росії», наголосивши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».

При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.