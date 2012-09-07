Ціни українських виробників промпродукції в серпні зросли на 0,5%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в серпні порівняно з липнем 2012 року становило 0,5%, з груднем 2011 року – зростання 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з серпнем 2011 року, ціни виробників промпродукції зросли на 1,4%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в серпні знизилися на 0,4%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 0,8%, зокрема, у видобутку, збагаченні та агломерації кам`яного вугілля - на 1,5%. При цьому у видобутку нафти і природного газу ціни зросли на 0,8%

У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 0,1%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни залишилися на колишньому рівні, зокрема, у виробництві молочних продуктів і морозива знизилися - на 0,3%, м`яса і м`ясних продуктів — на 0,1%. При цьому відбулося зростання цін у виробництві цукру на 3,6%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів — на 0,3%.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання тарифів на 3,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зниження цін виробників промислової продукції липні порівняно з червнем 2012 року становило 2,9%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.