Україна і Росія ще поторгуються за утилізаційний збір

Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко у понеділок, 10 вересня, в Києві планують обговорити ряд питань співпраці України з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору, зокрема проект міжурядової угоди, яка дасть змогу Росії не стягувати утилізаційний збір з автомобілів, що імпортуються з України.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, українська сторона вже підготувала проект угоди і провела ряд консультацій з профільними міністерствами РФ.

Разом з тим, остаточну редакцію документа ще не узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології і природних ресурсів України розробило проект постанови уряду, яким пропонується встановити утилізаційний збір на імпортні легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузови для транспортних засобів.

Документ розроблено за дорученням прем'єр-міністра України Миколи Азарова у відповідь на запровадження такого збору Росією.

РФ з 1 вересня запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі, зробивши виняток для продукції країн Митного союзу.

Збір було запроваджено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України вважають, що запровадження утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.

За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожчими.