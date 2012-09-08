Посередники отримали чверть коштів з півмільярдного контракту на поставку БТР до Іраку

У США в ході судового процесу була повністю розкрита схема здійснення посередницьких операцій під час поставок БТРів до Іраку із застосуванням великої кількості офшорних компаній.

Як стало відомо ZN.UA, судом Сан-Антоніо (Західний Техас, США) винесено вирок з виплати техаському бізнесменові Говарду Лоурі (Howard Lowry) 61 млн 750 тис. доларів від українсько-американських брокерів, які вирішили не виплачувати йому комісійні за участь в угоді з Іраком щодо постачання озброєнь.

Стенограма судового засідання, яку ZN.UA вдалося взяти на сайті судових рішень, свідчить, що комісійні платежі для українських, іракських і американських посередників і учасників становлять майже 120 млн доларів при загальній сумі угоди 560 млн доларів.

«Під час слухань було відзначено, що в процесі переговорів із компанією „Прогрес“ іракська влада зажадала відкіт у вигляді восьми відсотків від загальної суми угоди, і за посередництва американських учасників такої домовленості з компанією було досягнуто. При цьому й українська сторона про свої інтереси не забула. Судячи з усього, вже після першого авансового платежу з боку Іраку — 112 млн. дол. — на офшорні рахунки українських учасників угоди вирушили близько 12 млн. дол. комісійних», — пише автор статті.

Аналіз стенограми і рішення американського суду свідчить про те, що в ході процесу була повністю розкрита схема здійснення посередницьких операцій із застосуванням великої кількості офшорних компаній.

Адвокат американського позивача на суді прямо заявив, що офшори використовувалися для передачі хабарів українським чиновникам. Ймовірно, саме тому піл час суду справжні власники цих структур не називалися. У залі засідань було зазначено, що ця інформація «дуже чутлива» для української сторони.