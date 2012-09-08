США можуть скасувати поправку Джексона-Веніка вже цього місяця

Представники американської адміністрації сподіваються на прийняття у вересні закону про скасування поправки Джексона-Веніка, заявила в суботу державний секретар США Хілларі Клінтон, повідомляють РІА «Новини».

"Ми сподіваємося, що цього місяця такий законопроект буде прийнятий", - сказала вона, виступаючи на саміті АТЕС у Владивостоці.

"Щоб наші країни могли конкурувати з іншими тут, у Росії, ми (представники американської адміністрації) тісно взаємодіємо з конгресом США у справі припинення дії поправки Джексона-Веніка щодо Росії та надання Росії статусу країни з постійними нормальними торговими відносинами", - сказала Клінтон.

Довідка. Поправка Джексона-Веніка була прийнята конгресом США в 1974 році і вводила обмеження на торгівлю з СРСР. Причиною прийняття поправки стала відсутність у Радянському Союзі свободи еміграції. Зараз поправка формально продовжує діяти щодо Росії. З 1989 року США щорічно вводили мораторій на дію поправки, проте конгрес офіційно її не відміняв. Діюча адміністрація неодноразово обіцяла домогтися скасування поправки.