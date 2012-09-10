Топ-менеджер «Північсталі» прогнозує незначне зростання споживання метпродукції в Україні та РФ

Генеральний директор дивізіону "Північсталь Російська Сталь" міжнародної гірничо-металургійної компанії «Північсталь» (Росія) Олександр Грубман прогнозує незначне зростання споживання металопродукції на ринках України і Росії до кінця 2013 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Грубман повідомив журналістів 7 вересня у Дніпропетровську.

«За нашими оцінками, в найближчі 18 місяців буде дуже невелике зростання споживання металу. Впродовж 5 років споживання металопродукції збільшиться приблизно на 4,5%. Динаміка на українському ринку буде схожою на ситуацію російського ринку», - відзначив О.Грубман.

За його словами, зараз на ринку металопродукції склалася «важка ситуація».

"Сьогодні ситуація на ринку зрозуміла, важка. І в економіці, і, безумовно, на металургійному ринку. Посилюється ситуація ще тим, що у світі повно сталі. У світі потужності сьогодні використовуються, за різними оцінками, на 74-80%. Тобто у будь-який момент сталі буде вкрай багато. Україна і Росія також мають надлишок потужностей», - наголосив О.Грубман.

За його словами, основними причинами ситуації, що склалася, є складна економічна ситуація в Європі, конфлікти на Близькому Сході та в Північній Африці, сповільнення темпів зростання виробництва у Китаї.

Як повідомляв УНІАН, за даними об'єднання металургійних заводів «Металургпром», в Україні за січень-серпень 2012 р. виробництво прокату скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 р. на 7%, виробництво сталі - на 5%.