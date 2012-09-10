Імпорт металопрокату в Україну за січень-липень перевищив 1 млн тонн

За січень-липень 2012 року обсяг імпорту металопрокату в Україну збільшився на 17,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і сягнув 1,023 млн. тонн (з урахуванням трубної продукції).

Про це повідомляється в огляді, підготовленому маркетинговим центром АТ «УГМК» (Українська гірничо-металургійна компанія).

За даними УГМК, в липні 2012 р. до України було імпортовано 145,1 тис. тонн металопрокату, зростання становило 12,9% у порівнянні з червнем 2012 р.

Експерти компанії відзначають, що у структурі імпорту за січень-липень 2012 р., як і раніше, переважає трубна заготівка, яка займає близько третини всіх поставок, її частка знизилася до 28,7% у порівнянні з 36,3% за аналогічний період минулого року. Частка гарячекатаного листа зросла з 14,6% до 23,2%, круга – знизилася з 10,6% до 10,3%. Істотно збільшився імпорт арматури і катанки, внаслідок чого їхні частки зросли з 1,4% до 3,5% і з 0,8% до 1,5% відповідно. Частка холоднокатаного листа знизилася з 7,5% до 7,1%, оцинкованого листа – зросла з 8,7% до 11,8%.

«Основний приріст обсягу імпорту металопродукції до України відбувся за рахунок збільшення поставок арматури і гарячекатаної сталі. Імпорт арматури збільшився переважно за рахунок зростання обсягів поставок Молдавського МЗ, а також незначних поставок з Латвії і Польщі. Ввезення гарячекатаної сталі до України збільшив Магнітогорський МК», – наводиться у прес-релізі думка заступника генерального директора з комерції УГМК Віталія Ключника.

За даними компанії, основними постачальниками трубної заготівки до України в липні 2012 р. стали Оскольський електрометалургійний комбінат (РФ) і Білоруський металургійний завод, частки яких у поставках заготівки становили 75,1% і 17,1% відповідно. Імпортна заготівка поставлялася на адресу трубних заводів групи «Інтерпайп» – 85,8% у структурі поставок.

Ключовими постачальниками імпортного гарячекатаного листа у липні 2012 р. стали російські Магнітогорський металургійний комбінат і «Північсталь», частки яких у поставках становили 58,1% і 29,4% відповідно. Лист імпортувався трубними заводами групи «Інтерпайп» (59,4%), заводом «Модуль» (12%) і Крюківським вагонобудівним заводом (6,9%).

Основними імпортерами металопрокату в січні-липні 2012 р. стали підприємства української трубної галузі (39,7% обсягу імпорту), машинобудівні підприємства (20,5%), металоторговельні компанії (15,5%), підприємства ГМК (6,7%). При цьому в УГМК відзначають скорочення обсягів ввезення металопрокату підприємствами гірничо-металургійного комплексу – на 9,2% і будівельними організаціями – на 51,7% у порівнянні з січнем-липнем 2011 р.

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Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (АТ «УГМК») було створене в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

УГМК – офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).