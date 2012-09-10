Азаров: перший крок РФ після ратифікації Україною Договору про ЗВТ СНГ - торговельні обмеження

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначає, що першим кроком Російської Федерації після ратифікації Україною Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стало введення обмежень в торгівлі з Україною, зокрема, стягнення утилізаційного збору на автомобілі, що імпортуються з України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому питанні він акцентував увагу під час зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком у понеділок, 10 вересня, в Києві.

«Не встигли ми, так би мовити, порадіти, такому серйозному і важливому документу (йдеться про Договір ЗВТ СНД – УНІАН), як російський уряд прийняв постанову і встановив так званий утилізаційний збір», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що такі дії Росії змушують Україну до аналогічних дій.

Як повідомляв УНІАН, РФ з 1 вересня ц.р. ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, зробивши виняток для продукції країн Митного союзу.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України вважають, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче.

Прем'єр-міністр України М.Азаров раніше повідомив, що «уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які розповсюджується дія утилізаційного збору в Росії», наголосивши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».

При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.

7 вересня Міністерство екології і природних ресурсів України обнародувало проект постанови Кабінету міністрів, яким пропонує встановити утилізаційний збір на легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузова для транспортних засобів.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала цей договір. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

28 серпня міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов заявив, що Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.