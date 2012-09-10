Порошенко сподівається на квоти з безмитного постачання труб в країни МС до 2015 року

Україна сподівається на визначення щорічних квот за безмитними поставками труб до країн Митного союзу на весь період дії угоди про поставки труб, термін якого закінчується до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив у ході зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком у понеділок, 10 вересня.

«Ми вважаємо, що це абсолютно реально», - сказав П.Порошенко.

При цьому він наголосив, що така позиція України знаходить розуміння як у Євразійській економічній комісії, так і в країнах Митного союзу.

Як повідомляв раніше УНІАН, 13 серпня Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до РФ, які передбачають у серпні-грудні 2012 р. безмитну поставку 150 тис. тонн труб компанією «Інтерпайп» до РФ.

Нагадаємо, 6 серпня 2012 р. уряд ухвалив розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції в Російську Федерацію без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти на поставки деяких видів сталевих труб до Росії в період із серпня по 31 грудня 2012 року у розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якої українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, Казахстану - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота по РФ у 2012 році буде збережена на тогорічному рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.