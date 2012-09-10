Україна і Росія можуть побудувати СП у Воронежі для виробництва Ан-148

Москва. Україна і Росія вивчають можливість будівництва у Воронежі нової технологічної лінії для виробництва Ан-148.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар.

«У нас є проект спільного нового заводу з ДП «Антонов» на території ВАЛТ ("Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство") за новою технологічною лінією для Ан-148. Ми це питання опрацьовуємо, консультуємося з технологічними експертами і банками», - сказав Ю.Слюсар.

Він повідомив, що на сьогодні в планах вийти на виробництво 30 літаків Ан-148 на рік на потужностях ВАЛТ.

«Ми не збираємося закривати цю програму. У нас щодо Ан-148 великі плани. Все решта - домисли», - наголосив заступник міністра.

Ю.Слюсар повідомив, що Ан-148 гарний літак, який має дуже високі нальоти і затребуваний на ринку.

При цьому він наголосив, що в жодному разі не можна говорити, що Ан-148 – заступник російського «Сухий Супер Джет», оскільки ці літаки зроблені для дещо різних ринкових, кліматичних і географічних умов.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Ю.Слюсар заявив, що Міністерство промисловості і торгівлі РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виготовляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французький двигун Sam-146, який використовується у виробництві Sukhoi SuperJet-100.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування уможливлює посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" у Росії.