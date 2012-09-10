"Кримському Титану" не вдалося залучити кредит

ПрАТ "Кримський Титан" (Армянськ, АРК) не вдалося залучити кредитну лінію на суму 160 млн грн. Повідомлення про це опубліковано на веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, «Кримський Титан» мав намір залучити кредит у вигляді відновлювальної мультивалютної лінії строком не менше 12 місяців на загальну суму не менше 160 млн грн. Але в зв'язку з тим, що на участь у конкурсі на надання кредиту було подано менше 2-х пропозицій, конкурс був скасований.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

До складу «Кримського Титану», крім головного підприємства, входять дві філії - Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірського, видобувного, збагачувального та металургійного виробництв.

Українському бізнесменові і інвестору Дмитру ФІРТАШУ належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% - 1 акція ПрАТ «Кримський Титан».