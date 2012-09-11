У Київській області відкрили завод з виробництва сухих будівельних сумішей

Компанія «Бауміт Україна», дочірнє підприємство австрійського холдингу Schmid Industrieholding, 6 вересня 2012 року відкрила перший в Україні завод з виробництва сухих будівельних сумішей.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, завод розташований у Броварському районі Київської області, за 25 км від Києва. Проектна потужність заводу становить 120 тис. тонн продукції за рік. На заводі виготовлятимуться сухі будівельні суміші для внутрішньої і зовнішньої обробки будівель: суміші для комплексних систем теплоізоляції фасадів, обробки плиткою, а також штукатурки для механізованого нанесення.

Інвестиції в будівництво заводу «Бауміт Україна» склали 10 млн євро. Очікуваний період окупності заводу становить 6-7 років.

На першому етапі, в 2013 році компанія планує виготовити близько 40 тис. тонн готової продукції, повне завантаження заводу буде реалізоване до 2016 року.

Завод орієнтований на центральні області країни, на які припадає 40% всіх будівельних робіт в Україні.

У компанії очікують, що при повному завантаженні заводу, частка «Бауміт Україна» складе близько 20% ринку сухих будівельних сумішей у Центральному регіоні.

У прес-службі також повідомили, що в 2014 році планується ввести в експлуатацію цех з виробництва пастоподібних штукатурок і фарб, виробничою потужністю 5 тис. тонн продукції за рік. Сума інвестицій у запуск цеху складе близько 600-700 тис. євро.

За словами генерального директора компанії «Бауміт Україна» Володимира Карлова, в найближчі п'ять-шість років компанія планує будівництво заводів на Заході і Сході України.

Довідка УНІАН. Компанія «Бауміт Україна» є дочірнім підприємством австрійського Schmid Industrieholding і працює на українському ринку з 2004 року.

Основні напрямки діяльності компанії: виробництво і продаж сухих сумішей для систем утеплення, штукатурних систем, клеїв для плитки, фарб і штукатурок.

Компанія «Baumit» заснована в 1988 році, займається виробництвом будівельних матеріалів. Представництва і заводи компанії «Бауміт» розташовані в більш ніж 30 країнах Європи і Азії. Оборот компанії в 2011 році становив 1,1 млрд євро.