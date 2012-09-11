В Україні виробництво автомобілів впало на 19,8%

Вітчизняний автопром за вісім місяців 2012 року випустив 53 тис. 818 автотранспортних засобів, що на 19,8% менше показника минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, в Україні виробили 49 226 легкових автомобілів, що на 21,7% менше показника минулого року.

Разом з тим на 8,1% до 2 355 штук зросло виробництво комерційних автомобілів і на 8,2% до 2 237 - автобусів.

Водночас, асоціація "Укравтопром" повідомляє, що в серпні 2012 року в Україні було вироблено 7 тис. 302 автотранспортні засоби, що на 9% більше, ніж у липні.

Зокрема, обсяг виробництва легкових автомобілів у серпні становив 6535 одиниць (на 6,3% більше, ніж у липні, однак на 22,1% менше серпня 2011 року).

Виробництво комерційних автомобілів зафіксовано на позначці 357 авто (на 72,5% більше, ніж у липні, і на 4,0% менше, ніж у серпні 2011 р.).

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі легкових автомобілів в Україні в липні поточного року зросли на 13% - до 21 740 тис. одиниць в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

За даними Держстату, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,6% до 43,2 тис. одиниць. В той же час виробництво вантажних автомобілів за сім місяців збільшилося на 6,4% - до 1796 одиниць, а виробництво автобусів зросло на 13,8% - до 1874 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).