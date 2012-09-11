Президент України Віктор Янукович доручив уряду вивчити можливість розширення внутрішнього ринку металу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.

«Я доручив уряду попрацювати над питаннями розширення нашого внутрішнього ринку, який ми можемо сьогодні задіяти механізми, інструменти, аби підняти споживання металу, - бо я думаю, що металургія скаже сьогодні, що ми поки що не бачимо просвіту у пожвавленні ринку металу у світі, – що і за якими цінами, ви, шановні колеги-металурги, готові будете віддати на внутрішній ринок, віддати метал», - наголосив В.Янукович.

Він сказав, що доручив прем'єр-міністрові Миколі Азарову підготувати відповідні програми, які б активізували внутрішній ринок. Серед них він назвав програму будівництва доступного житла, будівництво магістральних доріг, мостів і мостових переходів у регіонах.

«Все це активізуватиме економіку, ось ці програми, Петре Олексійовичу (міністр економічного розвитку Петро Порошенко - УНІАН), де ми могли б одержати швидкий ефект, ви повинні підготувати спільно з НБУ, тому що я зобов'язав Арбузова (голова НБУ Сергій Арбузов – УНІАН), аби він попрацював над тим, як сьогодні мотивувати промисловість і ці програми», - сказав Президент.

«Я сподіваюся, що ми ці програми створимо і якимсь чином компенсуємо ті втрати, що їх сьогодні ми зазнаємо на зовнішніх ринках», - відзначив глава держави.

Він також сказав, що керівники промислових підприємств повинні дати відповідь, яка їм потрібна допомога від зовнішньоекономічних відомств країни, щоб активізувати вихід української продукції на зовнішні ринки.