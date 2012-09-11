Янукович доручив уряду вивчити можливість розширення внутрішнього ринку металу
Президент України Віктор Янукович доручив уряду вивчити можливість розширення внутрішнього ринку металу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.
«Я доручив уряду попрацювати над питаннями розширення нашого внутрішнього ринку, який ми можемо сьогодні задіяти механізми, інструменти, аби підняти споживання металу, - бо я думаю, що металургія скаже сьогодні, що ми поки що не бачимо просвіту у пожвавленні ринку металу у світі, – що і за якими цінами, ви, шановні колеги-металурги, готові будете віддати на внутрішній ринок, віддати метал», - наголосив В.Янукович.
Він сказав, що доручив прем'єр-міністрові Миколі Азарову підготувати відповідні програми, які б активізували внутрішній ринок. Серед них він назвав програму будівництва доступного житла, будівництво магістральних доріг, мостів і мостових переходів у регіонах.
«Все це активізуватиме економіку, ось ці програми, Петре Олексійовичу (міністр економічного розвитку Петро Порошенко - УНІАН), де ми могли б одержати швидкий ефект, ви повинні підготувати спільно з НБУ, тому що я зобов'язав Арбузова (голова НБУ Сергій Арбузов – УНІАН), аби він попрацював над тим, як сьогодні мотивувати промисловість і ці програми», - сказав Президент.
«Я сподіваюся, що ми ці програми створимо і якимсь чином компенсуємо ті втрати, що їх сьогодні ми зазнаємо на зовнішніх ринках», - відзначив глава держави.
Він також сказав, що керівники промислових підприємств повинні дати відповідь, яка їм потрібна допомога від зовнішньоекономічних відомств країни, щоб активізувати вихід української продукції на зовнішні ринки.