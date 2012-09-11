Путін зобов'язав стратегічні компанії вирішувати питання з іншими державами через уряд

Москва. Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про заходи із захисту інтересів РФ при здійсненні російськими юрособами зовнішньоекономічної діяльності», зобов'язавши стратегічні компанії погоджувати з урядом дії при пред'явленні до них вимог іноземними державами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Згідно з указом, стратегічні компанії РФ повинні будуть погоджувати з урядом дії при пред'явленні до них вимог іноземними державами. Зокрема йдеться про вимоги з боку органів іноземних держав, міжнародних організацій, союзних об'єднань іноземних держав, органів (інститутів) цих організацій і об'єднань, включаючи органи регулювання і (чи) контролю.

У цих обставинах відкриті акціонерні товариства, включені в затверджуваний президентом РФ перелік стратегічних підприємств, і їх дочірні підприємства тільки з попередньої згоди уповноваженого урядом відомства зможуть надавати інформацію про свою діяльність, вносити зміни до договорів з іноземними контрагентами і в інші документи, що стосуються їх комерційної (цінової) політики в іноземних державах. Такий же порядок поширюється на відчуження часток участі в іноземних організаціях, прав на здійснення підприємницької діяльності на територіях іноземних держав і нерухоме майно, що перебуває за кордоном.

Уряду РФ доручено упродовж місяця визначити відомства, з якими АТ повинні будуть погоджувати свої дії.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському Союзі. На тлі цих заяв акції «Газпрому» почали знижуватися.

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